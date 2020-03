Gaz-System: Ruszyły konsultacje połączenia międzysystemowego Polska-Ukraina



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Gaz-System oraz Gas TSO of Ukraine - operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy - zamierzają zawrzeć porozumienie międzyoperatorskie dotyczące połączenia międzysystemowego funkcjonującego w oparciu o stacje w Drozdowiczach i Hermanowicach, podała spółka.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji Europejskiej, rozpoczęły się konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska-Ukraina, poinformowano w komunikacie.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 4 maja 2020 r. Po zakończeniu procesu konsultacji rynkowych Gaz-System oraz Gas TSO of Ukraine przeanalizują zebrane uwagi i jeśli będzie to konieczne dokonają zmian w treści umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego, podano również.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)