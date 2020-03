Ministerstwo Klimatu ogłosiło Agendę Miejską



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie - to główne cele ogłoszonej dziś Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu. W ramach Agendy zostanie zbadany postęp miast w prowadzonej polityce ekologicznej.

"Zbierzemy i porównamy lokalne dane w obszarach: gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni, zrównoważonej mobilności i gospodarki wodno-ściekowej" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w Polsce oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast, a tym samym na jakość życia ich mieszkańców, podkreślono w materiale.

"Fale upałów i miejskie wyspy ciepła, deszcze nawalne i towarzyszące im powodzie błyskawiczne, huraganowe wiatry - to są zagrożenia z którymi musimy się mierzyć. Dlatego też zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest ogromnym wyzwaniem, decydującym o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców, ale jednocześnie tworzy szansę i potencjał dla rozwoju bardziej zrównoważonego" - podkreślił szef resortu.

Agenda Miejska ministra klimatu ma na celu poszerzenie działań, które były dotychczas prowadzone oraz zintegrowanie i odpowiednie dostosowanie narzędzi tak, aby zwiększyć ich skuteczność i efektywność.

"Kluczowym celem, jaki sobie stawiamy w ramach Agendy Miejskiej jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wiemy, że ten cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, kiedy plan działania wypracowany zostanie wspólnie z kluczowymi podmiotami kształtującymi politykę miejską" - tłumaczył Kurtyka.

W ramach Agendy zostanie przeprowadzona również seria warsztatów miejskich w 16 miastach wojewódzkich. Ich celem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań, np.: inicjatyw legislacyjnych, mechanizmów finansowych czy innych rozwiązań wspierających miasta. W pierwszych warsztatach biorą udział przedstawiciele wszystkich podmiotów, które projektują i wdrażają politykę miejską - organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów i samorządów, poinformowano w komunikacie.

Kolejnym elementem Agendy Miejskiej będzie uruchomienie dodatkowych narzędzi wsparcia, tj.: konkurs na zielono-niebieską infrastrukturę miejską (Konkurs dotacji dla miast w zakresie inwestycji miejskich służących adaptacji do zmian klimatu oraz ochronie klimatu) oraz dodatkowe finansowanie inwestycji miejskich (dodatkowy nabór wniosków dotyczący zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie, w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przeprowadzimy konkursy na dofinansowanie projektów m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, miejskich systemów ciepłowniczych, kogeneracji, ochrony ekosystemów, działań proklimatycznych w szkołach, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Funduszy norweskich i EOG.

Zwiększona zostanie też dostępność Programu Czyste Powietrze m.in. uproszczenie wniosku i zasad przyznawania dotacji. Resort chce także zaproponować zmiany wspierające rozwój nisko-emisyjnego transportu miejskiego, podano też w materiale.

(ISBnews)