Podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował pan o decyzji dotyczącej ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. Powiedział pan, że podpisuje ją pod pewnymi warunkami. Jednym z nich, jak wynika z pańskiego wystąpienia w Nysie, było utworzenie Funduszu Medycznego. Dlaczego taki warunek?

Obywatele oczekują dobrze działającej służby zdrowia. To jeden z fundamentów nowoczesnego państwa. Dlatego cieszę się, że mogłem współuczestniczyć w zmianach w podejściu do finansowania służby zdrowia w Polsce, które miały miejsce w ostatnich latach. Przypomnę, że nakłady wzrosły z 73 mld zł w roku 2014 do 104 mld zł w chwili obecnej. Tworzony z mojej inicjatywy fundusz to dodatkowe 2,7 mld zł rocznie. W sumie Państwo Polskie przeznaczy na zdrowie Polaków niemal 107 mld zł rocznie. To zmiana o skali cywilizacyjnej. Zwłaszcza teraz, w obliczu światowego kryzysu wywołanego koronawirusem.

Mam nadzieję, że ta decyzja jednocześnie ucina wszelkie nieprawdziwe doniesienia medialne wokół ustawy dot. mediów publicznych. Instrumentalne przeciwstawianie interesów zdrowotnych Polaków i finansowania tego wspólnego dobra, jakim są media publiczne, nie przyniosło nam żadnych korzyści. Jako prezydent nie mogę ulegać takiej logice, dlatego wybrałem inne wyjście z tej sytuacji. Zamiast konfliktowego "albo, albo" zależało mi na znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania. Fundusz Medyczny to jasne świadectwo, że zdrowie Polaków jest dla mnie najważniejsze.

Jakie otrzymał pan zapewnienia w tej sprawie?

Deklaracja premiera Mateusza Morawieckiego bazuje nie tylko na słowach, ale przede wszystkim na kompetencjach. To jest rząd, który wielokrotnie pokazał, że dobrze gospodaruje naszymi pieniędzmi. W końcu to rząd, który jako pierwszy w historii prowadzi tak aktywną politykę społeczną, jednocześnie obniżając podatki, deficyt budżetowy i deficyt finansów publicznych.

Te blisko 3 mld zł, które udało nam się wynegocjować, to nie obietnica, to po prostu zapowiedź, która zaraz będzie zrealizowana.

Skąd mają pochodzić środki na nowy Fundusz Medyczny?

Nie są to pieniądze wyjęte jak królik z kapelusza, ale środki, które znajdują się w budżecie państwa. Rząd wielokrotnie dawał świadectwo umiejętnego i odpowiedzialnego zarządzania środkami publicznymi. W następnych tygodniach Polacy znów będą mogli się przekonać, że nie trzeba żadnych księgowych sztuczek, ale wystarczy profesjonalizm, kompetencje i odpowiednie podejście do obowiązków, aby zwiększyć pulę środków na zdrowie Polaków.

Jakie jest założenie tego Funduszu? Na co mają być przeznaczone te niemal 3 mld?

Tak jak Narodowa Strategia Onkologiczna, tak i Fundusz Medyczny będą zmieniać Polskę na lepsze. Chcemy dotrzeć ze środkami tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i do tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Przede wszystkim będzie to wsparcie dla dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. Często są to choroby, które wymagają skorzystania z technologii medycznych jeszcze niedostępnych w Polsce. Zamierzamy to zmienić.

Część z tych pieniędzy posłuży finansowaniu zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej dla leczenia chorób onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych.

Kolejny punkt – rozwój infrastruktury szpitalnej w Polsce – zagwarantuje, że polscy pacjenci będą mogli uzyskać opiekę medyczną na tym samym poziomie, co w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Chcę, żeby nawet te najbardziej skomplikowane zabiegi czy operacje mogły być przeprowadzane w Polsce i Fundusz Medyczny pozwoli nam ten cel osiągnąć.

I wreszcie to, co być może jest najważniejsze. Profilaktyka i zapobieganie. Na to znajdą się dodatkowe środki, by ulepszyć funkcjonowanie systemu tak, aby Polacy mogli zadbać o swoje zdrowie, zanim pojawią się problemy, a jeśli się pojawią, to aby trafili do specjalistów odpowiednio wcześnie, kiedy szanse na pełne wyzdrowienie są największe.

Kiedy planowane jest uruchomienie tego Funduszu? Kiedy środki zaczną trafiać do służby zdrowia? I czy planuje pan brać czynny udział przy tworzeniu tego Funduszu?

Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy z rządem i parlamentem, Fundusz szybko zacznie działać. Zapewniam, że osobiście tego dopilnuję.

Czy możliwe będzie dalsze rozszerzanie tego Funduszu – o kolejne środki, bądź cele, które miałyby być finansowane?

Wszystko zależy od sytuacji w służbie zdrowia, a także od efektów działania Funduszu. To dodatkowe, zewnętrzne źródło finansowania systemu ochrony zdrowia. Jako takie może być bardziej elastyczne i dostosowane do zmian potrzeb pacjentów i możliwości całego systemu ochrony zdrowia.

