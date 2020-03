"Chcę (...) za państwa pośrednictwem apelować, że zakaz odwiedzin jest zakazem odwiedzin. (...) Przechodzimy od jutra, łącznie z karaniem osób, które naruszą zakaz odwiedzania szpitali" - poinformował wojewoda.

Dodał, że w zakazie odwiedzin w szpitalach w województwie dolnośląskim istnieje "pewna furtka z powodów humanitarnych, że dyrekcja szpitala może dopuścić do odwiedzin". "Wtedy dyrekcja szpitala wie, kogo wpuściła, wie po co i może stwierdzić (...) czy ta osoba jest zdrowa, czy nie" - powiedział Obremski.

Od poniedziałku wyrywkowe kontrole na granicy

Od poniedziałku zostaną wprowadzone wyrywkowe kontrole sanitarne na drogowym przejściu granicznym w Jędrzychowicach - poinformował w sobotę wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Ma to być działanie prewencyjne w związku z koronawirusem.

"W poniedziałek od godzin popołudniowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski" - powiedział wojewoda. Jak wyjaśnił, jest to pewien wniosek jaki wyciągamy z pacjenta "zero", który się w Polsce zdarzył.

"Będzie kontrolowana temperatura ciała pasażerów, a w przypadku podejrzeń o zachorowanie będzie przygotowany transport sanitarny do szpitala" - powiedział Obremski. Kontrole będą przeprowadzane przez ratowników medycznych przez całą dobę.

Wojewoda pokreślił przy tym, że granica nie jest oczywiście zamknięta i normalnie funkcjonuje ruch samochodowy.

Ministerstwo Zdrowia od środy potwierdziło już łącznie sześć przypadków koronawirusa w Polsce. Wywołuje on chorobę układu oddechowego COVID-19, która charakteryzuje się wysoką gorączką, dusznościami, kaszlem, bólami mięśni i zmęczeniem.

