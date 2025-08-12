Dłuższe składy z południa na północ Polski

Spółka poinformowała, że od 14 do 18 sierpnia, w okresie największego natężenia podróży, wydłużone pociągi będą kursowały m.in. z południa i centrum Polski do nadmorskich miejscowości, takich jak Kołobrzeg, Trójmiasto, Łeba czy Świnoujście, a także w kierunku górskich kurortów – Zakopanego, Krynicy Zdroju.

Reklama

Na trasie Kraków – Warszawa – Trójmiasto – Kołobrzeg dziewięć pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu, co pozwoli przewieźć ponad 800 pasażerów w jednym kursie.

PKP Intercity w gotowości na sytuacje awaryjne

Dodano, że PKP Intercity utrzyma w długi weekend w gotowości 20 rezerwowych lokomotyw rozlokowanych na kilkunastu stacjach w kraju - m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie i we Wrocławiu, które mogą być wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych

Podczas długiego weekendu na największych dworcach w Polsce obecni będą informatorzy mobilni, którzy pomogą pasażerom w ustaleniu przesiadek i odnalezieniu właściwych peronów. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy są dostępne na stronie internetowej przewoźnika oraz pod numerem infolinii.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.