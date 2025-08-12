Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała we wtorek, że wycofuje z amerykańskich dróg ponad 103 000 puck-upów F-150. Powodem akcji serwisowej są pęknięte śruby osi.

Jak podaje Reuters, akcja serwisowa obejmie modele Ford F-150 produkowane w latach 2023-2025. NHTSA szacuje, że wadę tę ma około 1 proc. pojazdów.

Rodzaj uszkodzenia

Jak podaje amerykański urząd ds. bezpieczeństwa samochodowego, złamana śruba osi może uszkodzić wielowypusty piasty osi, które przenoszą moc z osi na koła i odpowiadają za ich obrót. Uszkodzone wielowypusty mogą być powodem stoczenia się pojazdu, gdy ten stoi bez zaciągniętego hamulca postojowego, lub doprowadzić do utraty mocy napędowej podczas jazdy, co zwiększa ryzyko wypadku.

Objawy uszkodzenia

W raporcie urząd zamieściło krótki opis objawów, które mogą sugerować wystąpienie usterki. Jak wynika z opisu jeśli śruba tylnej osi jest poluzowana, kierowca może usłyszeć dźwięk klikania. Jeśli natomiast śruba jest pęknięta, wtedy można usłyszeć dźwięk przypominający grzechotanie.

W ramach rozwiązania problemu dealerzy bezpłatnie wymienią zespoły półosi tylnej.

Inne masowe usterki Forda

Ostatnia akcja serwisowa to nie pierwszy przypadek, gdy Ford musiał wezwać tysiące aut do serwisu. W połowie lipca NHTSA poinformowała o wycieku paliwa w SUV-ach Forda, który mógł zwiększyć ryzyko pożaru. Akcja serwisowa dotyczyła wybranych modeli Bronco Sport z lat 2021–2024 i Escape z lat 2020–2022, wyposażonych w silniki o pojemności 1,5 litra. Warsztaty sprawdziły 694 271 samochodów typu crossover SUV z potencjalnie wadliwym wtryskiwaczem paliwa, który w przypadku pęknięcia powodował wyciek paliwa do komory silnika i ewentualny zapłon.

Inna usterek, o której NHTSA poinformował w kwietniu, dotyczyła wycieku płynu z układu hamulcowego, co zmniejszało skuteczność i wydłużyć drogę hamowania. W tym przypadku do serwisu wezwano 123 611 pojazdów. Nieszczelny układ hamulcowy podejrzewano w niektórych modeli Ford F-150, Expedition i Lincoln Navigator z lat 2017–2018.

Kolejna usterka dotyczyła modułu sterowania układem napędowym (PCM), który może zresetować się podczas jazdy. ta usterka groziła uszkodzeniem systemu parkowania pojazdu lub zgaśnięcie silnika. W tym przypadku Ford wycofał 24 655 egzemplarzy modelu Explorer z roku modelowego 2025.

