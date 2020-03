FSE zamówił kolejne 4 zespoły trakcyjne od Newagu za 15,96 mln euro netto



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Newag otrzymał od Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach umowy ramowej, podał Newag. Wartość zamówienia to 15,96 mln euro netto.

"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez spółkę na rzecz FSE kolejnych czterech zespołów trakcyjnych" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość zamówienia to 15 960 000 euro netto (co stanowi 68 947 200 zł netto według średniego kursu NBP z dziś).

"Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania zespołów trakcyjnych, zostaną określone w umowie wykonawczej, której zawarcie powinno nastąpić do 30.04.2020. Całość zamówienia powinna zostać zrealizowano w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonawczej" - czytamy dalej.

Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej z 2018 r., która przewidywała możliwość zamówienia do piętnastu elektrycznych zespołów trakcyjnych z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć z nich zostało zamówionych wraz z zawarciem umowy ramowej, a kolejne sześć w późniejszym okresie, podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)