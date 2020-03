Jak podał na Twitterze szef MGMiŻŚ, pieniądze zostaną przekazane na walkę z epidemią koronawirusa. „Trzymajmy się i #zostanwdomu” – zaapelował minister we wpisie.

Formalne decyzje związane z przekazaniem pieniędzy na rzecz szczecińskich szpitali mają być podjęte w środę – przekazała PAP rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Monika Woźniak-Lewandowska.

Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania placówek; trafią najprawdopodobniej do dwóch szczecińskich szpitali.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, trzy szpitale w Szczecinie wystosowały prośby o wsparcie finansowe. O datki zaapelował szpital wojewódzki, obecnie przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, gdzie hospitalizowani są pacjenci ze zdiagnozowanym koronawirusem.

"Szpital posiada ponad 900 łóżek i najwspanialszy na świecie zespół, który z wielką determinacją i oddaniem realizuje misję opieki nad pacjentami województwa zachodniopomorskiego. W konfrontacji z dużą liczbą zakażonych pacjentów, których spodziewany się w najbliższym czasie, te dwa gigantyczne filary mogą okazać się niewystarczające. Potrzebujemy dużo materiałów, środków i sprzętu" – przekazał we wtorek rzecznik placówki Mateusz Iżakowski. Dodał, że otrzymane pieniądze pozwoliłyby na zakup m.in. respiratorów, kardiomonitorów, materaców przeciwodleżynowych i urządzeń do dezynfekcji powietrza.

Wsparcia potrzebują także dwa szpitale kliniczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Szpital pracuje obecnie w szczególnych warunkach i to, co w normalnych warunkach byłoby zapasem na wiele, wiele tygodni czy miesięcy, może okazać się niewystarczające" – wskazała w informacji prasowej rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie Bogna Bartkiewicz. W apelu dyrekcji podkreślono, że potrzebne są zarówno środki ochrony, zestawy do prowadzenia pacjentów w intensywnej terapii, ale też – z uwagi na wprowadzony w szpitalu zakaz odwiedzin – drobne zestawy produktów dla pacjentów.

Z podobną prośbą o darowizny zwróciła się do instytucji oferujących pomoc dyrekcja szczecińskiego szpitala klinicznego nr 1.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka