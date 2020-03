MOL Norge odkrył ropę i gaz na koncesji 820S na Morzu Norweskim



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - MOL Norge - spółka z Grupy MOL - odkrył ropę naftową i gaz ziemny na koncesji 820S na Morzu Norweskim, której jest operatorem, podała grupa.

"Wstępna ocena głównego odkrycia wskazuje na zasoby wydobywalne pomiędzy 12-71 mmboe z ropą lekką o indeksie API 40" - czytamy w komunikacie.

Spółka kończy obecnie wiercenie otworu poszukiwawczego 25/8-19 S i bocznego 25/8-19 A.

W głównej części uzyskano łączny przepływ gazu i ropy na poziomie 550,6 m2 na dzień (3 463 baryłki ekwiwalentu dziennie).

"Spółka rozpocznie teraz fazę ewaluacji komercyjnej wykonalności odkrycia. W ramach tej fazy MOL podejmie dodatkowe zadania techniczne, które pozwolą ocenić potrzebę budowy dodatkowych odwiertów, a także określić możliwości dalszego rozwoju, w tym termin pierwszej produkcji" - czytamy dalej.

MOL Norge AS ma 40% udziałów w koncesji 820S i jest jej operatorem. Partnerami są: Lundin Norway AS (40%), Wintershall Dea Norge AS (10%) i Pandion Energy AS (10%).

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)