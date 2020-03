Strategia Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Motywy przewodnie przyjętej dziś strategii rozwoju Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to aktywne poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost efektywności całej organizacji, podała spółka w prezentacji. Strategia nie wyklucza też zakupów spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.

"Aktywne poszukiwanie i skoncentrowanie na najbardziej atrakcyjnych rynkach (realokacja). Ten motyw dotyczy spółek Grupy Mostostal Zabrze działających w trybie projektowym, zwanych łącznie MZP [...]. Aby nie eksponować Grupy Mostostal Zabrze na nadmierne ryzyko będziemy oferowali albo nowe usługi na obecnych rynkach, albo obecne usługi na nowych rynkach. Nie będziemy wchodzili z nowymi usługami na nowe rynki, ponieważ to generuje zbyt duże ryzyko w stosunku do możliwego zwrotu. Uznaliśmy, że szybkie i skuteczne wchodzenie na nowe rynki wymaga działania poza dotychczasową organizacją sprzedaży. Dlatego dla segmentów rozwojowych powołano kierowników rozwoju biznesu (business development managers, BDM), podlegających bezpośrednio szefowi sprzedaży MZP. Zdefiniowano dla nich cele oraz procedurę cyklicznej oceny działalności, wyciągania wniosków i modyfikowania planów (tzw. przeglądy rynków). Nie niszcząc funkcjonującej organizacji sprzedaży, stworzono obok niej organizację zwinną (agile)" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od zwrócenia się w kierunku segmentów rozwojowych, Mostostal wyróżnia grupę klientów kluczowych, traktowanych indywidualnie pod kierownictwem wyznaczonego opiekuna klienta kluczowego, np. BASF i Hitachi Zosen Inova, dodano.

"Promować będziemy eksport bezpośredni do Europy Zachodniej, ponieważ poza Unią ryzyko polityczne i gospodarcze jest dla nas zbyt duże. Za ciekawe uważamy rozróżnienie eksportu bezpośredniego i pośredniego. W tym drugim chodzi o świadczenie usług w Polsce (ew. w Europie) na rzecz globalnych firm, które następnie korzystają z tych usług, aby na własne ryzyko świadczyć usługi lub dostarczać produkty na szybko rosnących rynkach światowych. Koncepcja eksportu pośredniego dotyczy także MZKP" - czytamy dalej.

Istotnym elementem przenoszenia się pomiędzy rynkami powinny być akwizycje i dezinwestycje, zadeklarowano.

"Nie wykluczamy zakupów spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw. [...] W dalszym ciągu będziemy przyglądać się różnym celom inwestycyjnym, jednak do ewentualnych zakupów będziemy podchodzić bardzo ostrożnie. Niemniej jednak każdą okazję inwestycyjną będziemy analizować jako element badania rynku oraz wyciągnięcia wniosków dla naszej własnej działalności" - czytamy dalej.

Drugi motyw strategii to wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu. Według Mostostalu brak wykwalifikowanego personelu bezpośrednio produkcyjnego będzie trwałym trendem i dlatego innowacyjne przezwyciężenie go traktuje jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej.

"Porzuciliśmy tradycyjne myślenie, że wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych pozyskuje się ze szkół lub 'z rynku'. Warto zwrócić uwagę, że publiczne szkolnictwo średnie i zawodowe w Polsce nie kształci obecnie spawaczy. Dlatego rekrutacja musi mieć charakter wieloźródłowy i zakładać stałą ocenę i rozwój personelu. W szczególności będziemy sprowadzać pracowników z zagranicy, poszukując osób zainteresowanych długoterminowym związaniem się z naszą grupą. Zakładamy, że osoby z potencjałem będziemy szkolić we własnym zakresie" - wyjaśnia spółka.

Trzecim motywem przewodnim jest wzrost efektywności całej organizacji.

"Będziemy dążyć do zwiększenia wydajności zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i na budowach, a także do optymalizacji jakości oraz dalszej optymalizacji wykorzystania posiadanych budynków. Cele te będziemy realizować przy pomocy zmian organizacyjnych, inwestycji oraz motywowania pracowników" - deklaruje Mostostal.

W prezentacji podano też, że inwestycje odtworzeniowe oraz rozwojowe planowanie są na poziomie amortyzacji. Nie dotyczy to ewentualnych przejęć innych firm lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, które - jeżeli wystąpią - mogą przekroczyć wartość inwestycji bieżących.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)