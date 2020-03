Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Jacek Kunicki wejdzie do zespołu zarządzającego Orange Polska jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za finanse, poinformowała spółka.



"Maciej Nowohoński, który przez ostatnie sześć lat kierował finansami Orange, będzie w dalszym ciągu jako członek zarządu rozwijał działalność hurtową operatora i nowe możliwości biznesowe na tym rynku, np. projekt infrastrukturalny FibreCo., oraz zarządzał sprzedażą nieruchomości firmy" - czytamy w komunikacie.



Jacek Kunicki jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie odpowiadał m.in. za relacje inwestorskie operatora. Od 2014 roku był szefem kontrolingu finansowego Orange w Polsce, raportując bezpośrednio do członka zarządu ds. finansów. Jacek Kunicki jest członkiem rady nadzorczej Networks! oraz Teltech (część Grupy Orange Polska). Przed dołączeniem do Orange, pracował w zespole finansowym telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, posiada także dyplom MBA z Oxford Brookes University, podano także.



"Decyzje są następstwem dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej firmy, które z powodu zagrożenia epidemią COVID-19 odbyło się całkowicie zdalnie. Porządek obrad obejmował głosowanie w sprawie powołania Jacka Kunickiego na członka zarządu, jednak ze względu na brak fizycznej obecności członków rady, zgodnie z polskim prawem nie mogło się ono odbyć" - podsumowano w komunikacie.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)