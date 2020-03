BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Spółki z grupy AR Packaging podwyższyły cenę w wezwaniu na akcje BSC Drukarnia Opakowań do 40,5 zł za akcję z 40,38 zł, podało AR Packaging.

Inwestorzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w wezwaniu do 26 marca br., poinformowano.

"Gdy w styczniu, ogłaszaliśmy wezwanie na akcje BSC Drukarnia Opakowań, kurs spółki był blisko historycznego maksimum. W naszej ocenie, już wówczas sprzedaż akcji w wezwaniu była doskonałą okazją dla akcjonariuszy mniejszościowych do zrealizowania sowitych zysków z tej inwestycji. Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, jesteśmy przekonani, że podwyższenie ceny z 40,38 zł do 40,5 zł będzie dodatkową zachętą dla wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do odpowiedzi na wezwanie" - powiedział prezes A&R Carton i jednocześnie prezes AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.

Grupa AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, podano również.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarni Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, wynika z komunikatu.

Pod koniec lutego br. akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań, w tym Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz Ipopema TFI, uznali pierwotną cenę w wezwaniu za nieodzwierciedlającą wartości godziwej spółki i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w wezwaniu.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

