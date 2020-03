Santa Croce to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych kościołów franciszkańskich we Włoszech. Nazywany jest „Panteonem Włoch”. Pochowani są tam Michał Anioł, Galileusz, Gioacchino Rossini, Niccolo Machiavelli. Znajdują się tam też grobowce Polaków, między innymi kompozytora i polityka Michała Kleofasa Ogińskiego.

W związku z epidemią bazylika była ostatnio zamknięta dla zwiedzających, podobnie, jak wszystkie zabytkowe świątynie we Włoszech.

Otwarta pozostawała natomiast specjalnie wydzielona część na indywidualną modlitwę wiernych. Od poniedziałku i ta część katedry będzie niedostępna dla wiernych.

Cała Bazylika będzie zamknięta do 3 kwietnia, czyli do dnia obowiązywania we Włoszech zaostrzonych przepisów w ramach walki z epidemią. Tamtejsi franciszkanie wyjaśnili , że podjęli decyzję o jej zamknięciu w związku z coraz trudniejszą sytuacją w kraju oraz rozporządzeniami rządu.

“To decyzja podjęta z wielkim smutkiem po to, by chronić wszystkich i przy najwyższym szacunku dla tych, którzy na co dzień zaangażowani są na rzecz tego, by przezwyciężyć ten trudny moment”- tłumaczą franciszkanie z Florencji. Wezwali wiernych do duchowego przyłączenia się do ich modlitwy za personel medyczny oraz o wyleczenie chorych i pocieszenie dla rodzin zmarłych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)