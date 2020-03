Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Wing, węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, nabyła w wezwaniu 10,04% akcji Echo Investment po 4,65 zł za sztukę, zwiększając swój udział w kapitale Echo Investment do 66% z 55,96%, podała spółka. Nowy główny akcjonariusz chce utrzymać spółkę na GPW i kontynuować jej rozwój zgodnie z dotychczasową strategią, jednak na poziomie operacyjnym obie spółki będą działały niezależnie.



"Jesteśmy inwestorem długoterminowym i traktujemy zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment jako strategiczną inwestycję, która otwiera przed nami nowe możliwości w Polsce i na szczeblu regionalnym. Szukaliśmy zyskownej spółki z obiecującymi projektami w różnych segmentach rynku w atrakcyjnych lokalizacjach w całym kraju, która będzie dla nas platformą do wzrostu i rozwoju. Echo Investment to dla nas idealny wybór. Widzimy duże synergie, Wing i Echo Investment będą się doskonale uzupełniać tworząc nowego lidera regionalnego" - powiedział prezes Noah Steinberg, cytowany w komunikacie.



Wezwanie zostało ogłoszone w lutym br. w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów w wyniku nabycia przez Wing 100% udziałów w spółce Lisala, posiadającej wówczas 230 930 856 akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 55,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przypomniano.



Zapisy na sprzedaż 10,04% (41 444 928) akcji Echo Investment po cenie 4,65 zł za sztukę trwały od 21 lutego do 18 marca br. Dzień zawarcia transakcji na GPW to 23 marca br., a rozliczenie transakcji nastąpi nie później niż 26 marca br.



"Wing jest inwestorem strategicznym zorientowanym na budowanie długoterminowej wartości, który zamierza kontynuować rozwój Echo Investment w oparciu o 'Strategię rentownego wzrostu', ogłoszoną przez spółkę w 2016 r. Intencją nowego głównego akcjonariusza jest również utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej, która przewiduje wypłatę dywidendy w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy także.



Rolę pośredniczącego w wezwaniu ogłoszonym przez Wing pełnił Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.



Wing jest jedną z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, a także wiodącym węgierskim deweloperem i inwestorem. Od swojego powstania 20 lat temu firma stworzyła na Węgrzech portfel budynków o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Obecnie posiada duży portfel nieruchomości w budowie i zarządzaniu, a także spółki wyspecjalizowane w usługach asset management, property & fility management oraz projektowania.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)