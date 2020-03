FFiL Śnieżka czasowo ograniczyła produkcję w ukraińskiej spółce



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Śnieżka-Ukraina, spółka zależna Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zawiesiła czasowo część produkcji (od 24 marca do 3 kwietnia 2020 r.) i szacuje, że poziom produkcji w tym okresie spadnie do ok. 50% dotychczasowego poziomu, podała Śnieżka.

"Decyzja ta została podjęta w konsekwencji działań epidemiologicznych władz Ukrainy, podjętych wobec pandemii choroby COVID-19. W wyniku przyjęcia uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy 'W sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terytorium Ukrainy koronawirusa COVID-19' - która wprowadziła kwarantannę na terenie całego kraju na okres 3 tygodni, do 3 kwietnia 2020 r. - zostały zamknięte między innymi wszystkie punkty sprzedaży farb i lakierów, w tym produktów Śnieżki-Ukraina" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym dyrektor generalny Śnieżki-Ukraina podjął ww. decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji w tej spółce od 24 marca do 3 kwietnia 2020 r. poprzez czasowe zawieszenie pracy na drugiej zmianie. Aktualnie władze Śnieżka-Ukraina szacują, że w wyniku powyższego ograniczenia poziom produkcji w ww. okresie spadnie do około 50% dotychczasowego poziomu produkcji, podkreślono.

Spółka Śnieżka-Ukraina jest obecnie trzecią największą spółką w grupie kapitałowej Śnieżka (po FFiL Śnieżka SA i węgierskiej Poli-Farbe Vegyipari Kft.).

"Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd Śnieżki nie jest w stanie oszacować skutków, jakie powyższe ograniczenia w produkcji Śnieżka-Ukraina będą miały na wyniki finansowe w trwającym i w przyszłych okresach spółki Śnieżka-Ukraina, i tym samym całej grupy kapitałowej Śnieżka. Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je przekazywał w kolejnych raportach bieżących" - podsumowano.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)