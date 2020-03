PZU przekaże 200 aut służbom medycznym w związku z epidemią



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekaże 200 samochodów służbom medycznym, które zajmują się chorymi podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Pierwsze trafiły już do Narodowego Instytutu Kardiologii, podała spółka.

Szybki i sprawny transport jest potrzebny m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie, podkreślono.

"Błyskawicznie włączyliśmy się do pomocy. Przekazaliśmy już pierwsze auta i sfinansujemy ich użytkowanie"- powiedziała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, cytowana w komunikacie.

Inicjatywa PZU to równocześnie wsparcie dla małych i średnich firm, od których ubezpieczyciel wypożycza auta, a których obroty w trudnym okresie związanym z ogłoszeniem stanu epidemii spadły o kilkadziesiąt procent.

"Staramy się być solidarni z naszymi partnerami biznesowymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Chcemy pomóc im w utrzymaniu dochodów" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

To kolejna inicjatywa PZU w walce z koronawirusem. W związku z epidemią PZU przeznaczył ponad sześć milionów złotych na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych dla szpitali. Dodatkowe fundusze, w wysokości kilkuset tysięcy złotych, zostały przeznaczone na zakup kombinezonów, maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, przypomniano.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)