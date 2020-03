Asseco Poland oczekuje dobrych wyników I kw. br., analizuje wpływ pandemii



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Wyniki dotyczące I kwartału br. są dobre, a spółka analizuje sytuację związaną z koronawirusem i wpływem na wyniki II kw. 2020 r., poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral.

"Pierwszy kwartał wygląda zupełnie przyzwoicie i przyglądamy się drugiemu kwartałowi. Ze względu na obecną sytuację praktycznie planujemy w cyklu dziennym. Dzisiaj nie mamy jednak podstaw, aby sądzić, że będzie gorzej. Backlog mamy spory i dotyczy to także naszych głównych spółek" - powiedział Góral podczas wideokonferencji.

Dodał, że jeżeli pojawią się negatywne sytuację to zarząd będzie starał się z wyprzedzeniem informować rynek. "Teraz nie ma żadnych przesłanek do tego" - podkreślił prezes.

Góral powiedział także, że spółka będzie kontynuować akwizycje.

"Ze względu na obecną sytuację, wstrzymaliśmy jedną z transakcji, ale pozostajemy zainteresowani przejęciami" - powiedział prezes.

Według niego, współpraca z Cyfrowym Polsatem przebiega bardzo dobrze i w najbliższym czasie przedstawione będą pierwsze wyniki tych prac.

"Szansa, że dużo prac będziemy robić dla tej grupy jest duża. To są jednak dłuższe procesy, ale zbliżamy się do pewnego początku i niedługo przekażemy pierwsze informacje w tym temacie" - dodał Góral.

Prezes wyjaśnił, że chodzi m.in. o pracę w Polkomtelu, które są na zaawansowanym etapie, ale nie zostały jeszcze podpisane żadne umowy.

Góral przyznał, że spółka liczy także na nowe kontrakty w segmencie bankowym w Niemczech.

"Wydawało się, że mieliśmy dużą szansę na realizacje projektu, ale koronawisrus zatrzymał prace, ale tylko zatrzymał. Mamy znaczącego partnera w Niemczech w segmencie bankowym i jest duże prawdopodobieństwo, że coś zrobimy. Przygotowujemy odpowiednie rozwiązania" - dodał prezes.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

