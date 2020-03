Są to pierwsze przypadki zakażeń wykryte wśród personelu tej natowskiej misji.

Zdiagnozowani żołnierze niedawno przylecieli do Afganistanu i zaczęli wykazywać objawy charakterystyczne dla Covid-19, gdy przebywali w ośrodku wykonującym badania przesiewowe. Od tego momentu pozostawali w izolacji i zostali poddani testom na koronawirusa. Trwają prace nad zidentyfikowaniem wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zainfekowanymi; takie osoby mają zostać objęte kwarantanną.

W oświadczeniu misji NATO nie podano więcej szczegółów dotyczących tej sytuacji, w tym obywatelstwa zakażonych. Dodano jedynie, że 38 członków misji, którzy wykazują objawy podobne do grypy, jest otoczonych opieką lekarską i przebywa w izolacji. Około 1,5 tys. żołnierzy objętych jest badaniami przesiewowymi, zazwyczaj są to wojskowi, którzy dopiero co przybyli do Afganistanu, albo wrócili do niego po urlopie.

Prowadzona przez NATO od początku 2015 roku operacja Resolute Support ma charakter szkoleniowy, doradczy i pomocowy. Misja ma za zadanie przygotować afgańskie wojsko i policję do przejęcia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w tym kraju. Bierze w niej udział około 17 tys. żołnierzy z 39 państw członkowskich NATO i partnerów Sojuszu.

Według danych przekazanych przez agencję Reutera, do poniedziałku w Afganistanie wykryto 40 infekcji koronawirusem; jedna osoba zmarła. (PAP)