Eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeutów, opracowali zalecenia w oparciu o ekspertyzę kliniczną, dostępne zalecenia dotyczące fizjoterapii oddechowej, dostępną literaturę (także międzynarodową) oraz doświadczenia Chinese Medical Association (CMA) oraz zalecenia WHO.

Zalecają oni w pracy z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 stosowanie m.in. fizjoterapii oddechowej, która jest ważną częścią multidicyplinarnego leczenia i pełni bardzo istotną rolę w procesie leczenia, usprawniania i opieki nad pacjentami z dysfunkcjami ze strony układu oddechowego.

Prezes KIF Maciej Krawczyk tłumaczy, że w ten sposób wspomagać można leczenie pacjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Począwszy od pacjentów w stanie krytycznym, ostrym, a skończywszy na pacjentach chorujących przewlekle. Można ją stosować zarówno w szpitalach i przychodniach, centrach rehabilitacji, jak i opiece domowej.

Przypomina też, że w przypadku COVID-19, najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe (kardiologiczne, pulmonologiczne, onkologiczne itd.).

„Rola fizjoterapeutów w leczeniu tych pacjentów jest nieodzowna, może istotnie przyspieszać czas leczenia, zmniejszać obciążenie oddziałów OIOM przez skracanie czasu podłączenia pacjenta do respiratora, co skutkuje również odciążeniem personelu medycznego najważniejszego w ratowaniu chorych (lekarzy i pielęgniarek i ratowników medycznych). W kolejnych etapach leczenia, fizjoterapia wyraźnie zmniejsza leczenia powikłań ze strony układu oddechowego” – podkreślił Maciej Krawczyk

prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Jak wskazali dalej eksperci KIF w przypadku osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, głównym celem fizjoterapii oddechowej jest zmniejszenie objawów duszności, poprawa obniżonej pojemności płuc, przeciwdziałanie powikłaniom powstałym w przebiegu niewydolności oddechowej i unieruchomienia, zmniejszenie niepełnosprawności, poprawa jakości życia oraz obniżenie poziomu lęku i przeciwdziałanie depresji.

Zaznaczyli też, że z doniesień dotyczących pacjentów wypisywanych z SARS i MERS oraz doświadczeń klinicznych pracy z pacjentami z ARDS (zespołem ostrej niewydolności oddechowej), należy spodziewać się, że pacjenci z COVID - 19 mogą mieć znacznie osłabioną wydolność fizyczną, duszność narastającą po wysiłku i atrofię mięśni (w tym mięśni oddechowych i mięśni tułowia oraz zespół słabości nabyty podczas pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii oraz zaburzenia psychiczne, takie jak w zespole stresu pourazowego.

Zwrócili również w dokumencie uwagę na to, że wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, również fizjoterapeuci, powinni przygotować się na zwiększoną liczbę pacjentów wymagających hospitalizacji w wyniku ostrego przebiegu COVID-19 i być odpowiednio zabezpieczeni.

„Do walki z pandemią konieczne są środki ochrony osobistej: maski, rękawice, okulary ochronne/przyłbice i fartuchy. Środki te mają na celu ochronę samych fizjoterapeutów, w celu umożliwienia wykonywania swojej pracy, ale przede wszystkim zabezpieczają przed przenoszeniem wirusa na innych, szczególnie narażonych pacjentów” – podkreślili w zaleceniach.

Dodali też, że każdy, kto pracuje na oddziałach o zwiększonym ryzyku, włączając oddziały intensywnej terapii oraz używa procedur generujących aerozol, powinien zabezpieczyć się środkami ochrony osobistej.

Zalecają również, by fizjoterapeuci unikali urządzeń wielorazowego użytku ze względu na ryzyko zakażenia. Jeśli używane są takie urządzenia nieodzowne jest zastosowanie odpowiednich wymiennych filtrów ochronnych i dokładna ich sterylizacja między pacjentami. Przypominają też, że to pracodawca ma obowiązek zapewnić fizjoterapeucie środki ochrony osobistej przed oddelegowaniem go do pracy, która niesie ryzyko zakażenia. (PAP)

