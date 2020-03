Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, z powodu ograniczenia działalności spółki wynikającego z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka.

"W dniu 26 marca 2020 roku nastąpił termin płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, przy czym mając na uwadze ograniczenia w działalności emitenta, wynikające z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 oraz związaną z tym bieżącą sytuację operacyjną oraz bieżące oczekiwania odnośnie przyszłych przepływów operacyjnych, spółka nie uregulowała powyższych należności" - czytamy w komunikacie.

Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również.

15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

"Na moment sporządzenia niniejszego komunikatu emitent oczekuje na stanowisko PPL odnośnie powyższej kwestii" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)