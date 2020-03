MF: Rozporządzenie ws. wydłużenia terminu zeznania CIT-8 podpisane



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF) na Twitterze.

Wprowadzenie tych rozwiązań to jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej - pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, narażonych na straty w związku z epidemią COViD.

Termin złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów wydłużono do 31 lipca br.

Dla wszystkich pozostałych podatników termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. mija 31 maja br.

(ISBnews)