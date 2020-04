Pharmena miała 9,43 mln zł straty netto, 10,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Pharmena odnotowała 9,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,27 mln zł wobec 83 tys. zł zysku rok wcześniej.

"W 2019 roku grupa kapitałowa Pharmena S.A. poniosła stratę operacyjną w wysokości 10 270 tys. zł. Na poziomie wyniku netto [ogółem] strata wyniosła 9 573 tys. zł. Na wyniki grupy kapitałowej Pharmena S.A. wpływ miały przede wszystkim zwiększone wydatki związane z wprowadzeniem nowej marki suplementów diety na rynek polski i niemiecki oraz koszty badań nad lekiem 1-MNA we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby) i PAH (tętnicze nadciśnienie płucne)" - napisał prezes Konrad Palka w liście załączonym do raportu rocznego.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,1 mln zł w 2019 r. wobec 13,04 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Pharmena S.A. w 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,09 mln zł odnotowując tym samym 15% spadek sprzedaży w porównaniu do roku 2018. Wpływ na spadek przychodów miała niższa sprzedaż na rynkach zagranicznych. Na rynku krajowym sprzedaż w porównaniu do 2018 roku spadła nieznacznie tj. o 1%. Główna marka z portfela Grupy Dermena hair care, zgodnie z danymi firmy IQVIA, w 2019 roku osiągnęła 11,5% udział ilościowy i znalazła się w TOP3 preparatów w kategorii przeciw wypadaniu włosów na polskim rynku aptecznym. Ponadto, w ramach realizowanych działań, pod koniec 2019 r. grupa kapitałowa Pharmena S.A. rozpoczęła globalną współpracę z firmą Amazon. Na początku współpracy oferta objęła 19 produktów dermokosmetycznych grupy, a sprzedaż odbywa się na pięciu platformach e-commerce w Europie" - napisał także prezes.

W obszarze wprowadzenia na rynek innowacyjnych suplementów diety grupa wprowadziła na rynek 6 nowych produktów oraz przeprowadziła kampanię reklamową wspierającą proces wprowadzania na polski rynek marki Menavitin. Równolegle do działań na rynku krajowym rozpoczęto w IV kwartale 2019 roku sprzedaż produktów pod marką Menavitin w kanale e-commerce na rynku niemieckim. Działania związane z wprowadzeniem marki Menavitin były finansowane ze środków pozyskanych z przeprowadzonej emisji akcji serii E w 2019 roku.

W zeszłym roku grupa kontynuowała równocześnie prace badawcze nad lekiem 1-MNA. Grupa z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby). Pod koniec stycznia tego roku grupa rozpoczęła proces prezentacji wyników badań leku 1-MNA wybranym podmiotom z branży farmaceutycznej. Celem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie partnera do dalszego, klinicznego rozwoju leku, przypomniano.

"Nadchodzący rok jest kolejnym wyzwaniem dla grupy kapitałowej. W zakresie badań nad innowacyjnym lekiem 1-MNA grupa planuje pozyskać partnera na dalszą komercjalizację projektu TRIA-662. W obszarze innowacyjnego suplementu diety 1-MNA grupa kapitałowa kontynuować będzie rozwój marki poprzez pozyskiwanie nowych partnerów na rynku europejskim. Natomiast w zakresie działalności dermokosmetycznej grupa kapitałowa zamierza uruchomić na rynku krajowym liczne aktywności, które mają na celu wzmocnić ofertę i pozycję konkurencyjną firmy. Ponadto, strategia Grupy na rok 2020 zakłada zwiększenie wolumenów sprzedaży z eksportu" - zapowiedział Palka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 4,96 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)