Szwedzkie spółki Arctic Paper zakończyły negocjacje ze związkami zawodowymi



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Arctic Paper, w związku z ryzykiem zmniejszonego popytu rynkowego na produkty papiernicze, podejmuje działania mające na celu zmniejszenie potencjalnego przyszłego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki grupy, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo klientów, kontrahentów oraz pracowników grupy, podała spółka. Jednym z takich działań jest możliwe zmniejszenie czasu pracy w szwedzkich zakładach grupy, gdzie zakończyły się właśnie negocjacje ze związkami zawodowymi w tej sprawie.



Szwedzkie spółki zależne: Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Grycksbo, w związku z faktem, iż rząd Szwecji udostępni pakiet pomocowy dla firm, złożyły odpowiedni wniosek do władz, na podstawie którego w przypadku wystąpienia negatywnych skutków ekonomicznych lub finansowych pandemii, będą mogły skorzystać z instrumentów pakietu pomocowego dla firm, poinformowano.

"Ponadto spółki te zakończyły negocjacje ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników tych spółek, dotyczące możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy niektórych pracowników w przypadku ewentualnego spadku zamówień na ich produkty" - czytamy w komunikacie.

Podobne rozwiązania mogą być wprowadzone również w innych spółkach z grupy w tych krajach, gdzie jest możliwość tymczasowego zmniejszenia czasu pracy lub ograniczenia liczby pracowników, zaznaczono.



"Powyższe działania mają charakter zapobiegawczy i mają na celu zminimalizowanie potencjalnego przyszłego negatywnego wpływu skutków pandemii na sytuacje finansową i operacyjną Grupy Arctic Paper" - podsumowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)