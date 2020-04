Astarta miała 1,7 mln euro zysku netto, 14,8 mln euro zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 1,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 18,26 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 14,8 mln euro wobec 18,4 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 448 mln euro w 2019 r. wobec 372,2 mln euro rok wcześniej.

"W 2019 roku nasze przychody wyniosły 448 mln euro (+20% r/r), a EBITDA - 78 mln euro (+15% r/r). Dyscyplina kapitałowa połączona z koncentracją na produktywności i kosztach pozwoliły na redukcję zadłużenia netto do 276 mln euro (-15% r/r), obniżając wskaźnik długu netto do EBITDA do 3.5x z 4.8x w 2018 roku" - napisał Viktor Ivanchyk, założyciel i CEO Astarta Holding w liście do akcjonariuszy.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

