ZBP: Banki przekazały m.in. 10 tys. testów i 30 mln zł na walkę z koronawirusem



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 mln zł wsparcia dla polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 120 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz szpitali jednoimiennych - to wybrane z wielu działań pomocowych polskiego sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19, wynika z informacji przekazanych przez banki do Związku Banków Polskich (ZBP).

"Środowisko bankowe w Polsce - jako jedno z pierwszych - wdrożyło i skierowało do swoich klientów przekrojowy pakiet pomocowy dot. m.in. zawieszenia rat kredytowych oraz pakiet gwarancyjno-pomocowy dla przedsiębiorstw. Jedynie w pierwszych tygodniach funkcjonowania, pakiet ten skutkował zawieszeniem spłaty rat kredytowych ponad 500 tys. umów klientów indywidualnych oraz 45 tys. kredytów dla przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, wyasygnowano kwotę ponad 20 mld zł dodatkowych kredytów, jaką jeszcze w tym roku banki przeznaczą do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Angażując się w konkretną pomoc dla klientów, banki w Polsce, jednocześnie od kilku tygodni wzmacniają także swoje - zarówno sektorowe, jak i pojedyncze - inicjatywy społeczne w różnorodnych aspektach, skierowane do wielu grup, dodano.

"W tych szczególnych okolicznościach za bardzo potrzebne uznaliśmy inicjowanie programów o charakterze pomocowym, które bezpośrednio przekładają się nie tylko na wymiar materialny, ale również społeczny. To przede wszystkim wsparcie walczącej z koronawirusem 'na pierwszym froncie' służby medycznej oraz osób, które zachorowały. Wśród tych działań można przykładowo wskazać zakup tysięcy testów na obecność wirusa, dziesiątki milionów złotych wsparcia finansowego dla szpitali, pomoc logistyczną czy też zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Dodał, że banki podejmują inicjatywy samodzielnie jako instytucje zaufania publicznego, ale też zachęcają swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań poprzez m.in. wpływ na wybór najbardziej potrzebnej inicjatywy, która zostanie sfinansowana.

"Warto także pamiętać, że statystyki przekazane przez banki do ZBP, nie obejmują inicjatyw indywidualnych ponad 160-tysięcznej rzeszy pracowników sektora bankowego. Są oni bardzo aktywni społecznie i solidarni, za co w imieniu całego sektora bankowego chciałbym podziękować" - powiedział także prezes ZBP.

Związek podał, że przy angażowaniu się w tego typu działania pomocowe, banki zwracają szczególną uwagę na wsparcie najbliższej, lokalnej społeczności. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych placówek, świadczących usługi na konkretnym obszarze.

Banki myślą również o bezpieczeństwie swoich pracowników oraz klientów, w tym o grupie wymagającej szczególnego wsparcia, czyli seniorach. Bankowcy, bardzo szybko przystąpili także do akcji #zostanwdomu, dostosowując większość oferowanych usług do obsługi zdalnej przez klientów, bez konieczności wizyty w oddziale, podkreślono.

Prezentowane przez ZBP dane stanowią zbiór informacji na podstawie wyników ankiety przekazanej na początku kwietnia br. od 21 banków i instytucji infrastruktury bankowej.

(ISBnews)