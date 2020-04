Jarosińska-Jedynak: fundusze UE będą nadal inwestowane w projekty infrastrukturalne i innowacyjne

Źródło: PAP

Inwestycje to pierwszy krok do odzyskania równowagi, dlatego fundusze UE będą nadal inwestowane w projekty infrastrukturalne i innowacyjne - mówiła PAP szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odnosząc się specustawy funduszowej, do której w czwartek Senat nie wniósł poprawek.