Grupa Robyg przekazała ponad 50 tys. zł i dary rzeczowe na walkę z koronawirusem



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg podjęła liczne działania związane z pomocą potrzebującym w obliczu epidemii koronawirusa - przekazała łącznie kwotę ponad 50 tys. zł oraz dary rzeczowe, podała spółka.

"Spółka zaangażowała się w akcję Polskiego Związku Firm Deweloperskich #PZFD wspiera lekarzy oraz sfinansowała zakup artykułów medycznych w walce z koronawirusem dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku za kwotę 15 000 zł i zakup maseczek dla fundacji http://fundacjazpompa.pl na rzecz Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za kwotę 10 000 zł. Robyg dofinansował też Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, wrocławski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, zakup bronchoskopu przez Klinikę Pneumonologii Szpitala Medycznego w Gdańsku, i przekazał 20 000 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie. Taki sprzęt znacznie zwiększa bezpieczeństwo chorych w czasie epidemii" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Robyg dofinansował posiłki dla powstańców z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawy, wspiera akcję #PosiłekzaWysiłek - dla lekarzy, personelu i seniorów dwóch gdańskich szpitali oraz inicjatywę #WielkanocDlaSeniora - czyli posiłki świąteczne dla seniorów z Wilanowa.

"Epidemia postawiła całą naszą społeczność – wszystkich Polaków – w trudnej sytuacji. Jednak każdy, kto ma tylko możliwości – tak jak Robyg – angażuje się w pomoc i wsparcie potrzebujących. Odpowiedzialna i zaangażowana postawa towarzyszy naszej działalności we wszystkich miastach, w których budujemy osiedla. Od lat finansujemy liczne przedsięwzięcia edukacyjne, infrastrukturalne, kulturalne i społeczne. Bez wahania podjęliśmy zatem inicjatywy w tak ważnym momencie. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc tam, gdzie byli najbardziej potrzebujący" - powiedział prezes Grupy Robyg Zbigniew Wojciech Okoński, cytowany w komunikacie.

Grupa Robyg prowadzi działalność deweloperską - w tym sprzedaż i realizację budów - bez żadnych przestojów. Firma wprowadziła zabezpieczenia rekomendowane przez rząd, w tym pracę zdalną, środki ochronne i procedury bezpieczeństwa na placach budowy, podkreślono w materiale.

"Ponadto Robyg istotnie wzmocnił zdalne kanały komunikacji z klientami: wprowadził podpis elektroniczny i video chat do obsługi klientów. Uzupełnia on system usług internetowych i telefonicznych. W ten sposób klienci mogą prowadzić umówione spotkania z przedstawicielami biur sprzedaży. Za pośrednictwem video czatu można bez wychodzenia z domu zapoznać się z ofertą na wybrany lokal spośród ponad 1 700 mieszkań w każdym z 3 miast: Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Połączenie video chat z Robyg jest realizowane za pośrednictwem bezpłatnej, dedykowanej aplikacji, która nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania po stronie klienta" - wskazano także.

W trakcie wirtualnego spotkania z doradcą można bezpłatnie dokonać rezerwacji na 3 dni. Mieszkanie można zarezerwować także telefonicznie i mailowo. Doradcy Robyg pomagają wypełnić komplet dokumentów niezbędnych do zakupu i sfinalizować umowę. Wszystkie działania są prowadzone z przestrzeganiem przepisów RODO, a korespondencja jest szyfrowana. Umowę można podpisać w domu i otrzymać zwrotnie kurierem. Można także podpisać ją osobiście, podczas bezpośredniego spotkania z doradcą, po wcześniejszym umówieniu i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, wyjaśniono dalej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

