Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali, że wysokość dywidendy z zysku za 2019 r. wyniesie 11,4 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję to 0,12 zł, podała spółka.

"Dzień dywidendy - 1 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy - 31 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęto 95 000 000 akcji.

23 marca br. zarząd Pepees rekomendował akcjonariuszom 5,7 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. tj. 0,06 zł na akcję.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.



(ISBnews)