MRPiPS: Przedsiębiorcy złożyli 2 mln wniosków o wsparcie, trwają wypłaty



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Dotychczas na ochronę miejsc pracy wypłacono 1,2 mld zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz 482 mln zł w formie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najwięcej wniosków (1,2 mln) dotyczyło zwolnienia z obowiązku opłacania na trzy miesiące składek ZUS. Ponad 50 tys. wniosków - odroczenia lub rozłożenia składek ZUS.

"Przedsiębiorcy złożyli też 14,4 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a łączna kwota wsparcia to 1,2 mld zł. Najwięcej środków przyznano firmom ze Śląska - 400 mln zł oraz Dolnego Śląska - 165 mln zł" - powiedziała Maląg, cytowana w komunikacie.

Dotychczas złożono także ponad 345 tys. wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Do piątku pozytywnie rozpatrzono ponad 96 tys. z nich na łączną kwotę ponad 482 mln zł (wnioskowano o nią dla ponad 195 tys. pracowników).

Dzięki zmianom w tarczy antykryzysowej rozszerzony został krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

O świadczenie postojowe ubiegało się dotychczas 341 tys. osób samozatrudnionych i prawie 53 tys. zleceniobiorców. Wynosi ono 80%. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 2080 zł. Do piątku z tego tytułu trafiło już 340 mln zł do samozatrudnionych i zleceniobiorców.

"Te dane pokazują z jednej strony jak ważne i potrzebne było wprowadzenie tarczy antykryzysowej, a z drugiej strony = dowodzą, że poszczególne instrumenty tarczy działają, a pieniądze trafiają na konta zainteresowanych" - skomentowała Maląg.

(ISBnews)