Sarnowski z MF: Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT może zostać przesunięty



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Jeżeli na przełomie czerwca i lipca nadal będą obowiązywać obostrzenia dotyczące funkcjonowania gospodarki, wejście w życie nowego pliku JPK_VAT może zostać przesunięte, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowy plik miał być obowiązkowy od 1 kwietnia br. dla dużych firm, dla pozostałych dobrowolny; a od 1 lipca 2020 r. zmiany miały objąć wszystkich przedsiębiorców (dużych, małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców). Ze względu jednak na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jego wdrożenie przesunięto na 1 lipca dla wszystkich firm.

"Ten termin jest również terminem orientacyjnym. W Ministerstwie Finansów obserwujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację i jeśli okaże się, że stan zamrożenia gospodarki będzie tak wyglądał i przedsiębiorcy będą potrzebowali więcej oddechu termin na wdrożenie nowej schemy JPK_VAT zostanie dalej odsunięty" - powiedział Sarnowski w programie "Rzecz o biznesie" w tv.rp.pl.

Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego.

Mają obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

* JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie

* JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

(ISBnews)