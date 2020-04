Orange Polska podtrzymał prognozę wzrostu r: r EBITDAaL w 2020 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Orange Polska podtrzymał prognozę wzrostu wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,735 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka.

"Zgodnie z raportem bieżącym 3/2020 opublikowanym w dniu 12 lutego 2020 roku, grupa prognozuje, że wartość wskaźnika EBITDAaL będzie w 2020 roku wyższa niż 2,735 mld zł. W reakcji na pandemię COVID-19, zarządzający wdrażają środki przeciwdziałające w wielu obszarach, zatem na dzień dzisiejszy zarząd Orange Polska S.A. nie zmienia prognozy dotyczącej wzrostu wartości wskaźnika EBITDAaL w 2020 roku. Biorąc pod uwagę niepewność, zarząd Orange Polska S.A. będzie ściśle monitorować sytuację i na bieżąco dokonywać oceny wpływu COVID-19 na wyniki grupy" - czytamy w komunikacie.

EBITDAaL operatora (dane porównywalne) w 2019 r. wyniosła 2 735 mln zł.

W I kw. 2020 r. wynik EBITDAaL wzrósł o 6% r/r do 676 mln zł, zaś marża EBITDAaL zwiększyła się o 1,1 pkt proc. do 24,1%.

"Jestem zadowolony z solidnych wyników za pierwszy kwartał. Wzrost przychodów o blisko 1% i EBITDAaL o 6% r/r, potwierdza nasz powrót na ścieżkę wzrostu oraz siłę naszych fundamentów. Nastawiona na wartość strategia 'więcej za więcej', którą zapoczątkowaliśmy dwa lata temu, zaowocowała poprawą trendów ARPO z usług konwergentnych i komórkowych, co pozytywnie wpływa na ewolucję przychodów z tych kluczowych kategorii usług. Wyniki pierwszego kwartału odzwierciedlają pierwsze skutki pandemii: ograniczoną monetyzację zwiększonego ruchu, niższe wolumeny komercyjne i niższą sprzedaż sprzętu, a także osłabienie złotego" - skomentował dyrektor wykonawczy ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że kryzys spowodowany przez COVID-19 przyniósł wiele zagrożeń i niepewności co do najbliższej przyszłości.

"Jego wpływ na wyniki kolejnych kwartałów będzie w dużej mierze zależeć od długości okresu obostrzeń, wpływu na polską gospodarkę oraz skuteczności ogłoszonych przez rząd działań antykryzysowych. Na chwilę obecną nie zmieniamy celu w postaci wzrostu EBITDAaL, ponieważ uważamy, że nasze podstawowe usługi, które odpowiadają za większość naszej marży, są bardzo istotne z punktu widzenia potrzeb naszych klientów, a ponadto będziemy podejmować dodatkowe działania w celu zrównoważenia wpływu kryzysu na nasze wyniki. Jednak ze względu na niepewność, będziemy ściśle monitorować sytuację i na bieżąco oceniać wpływ pandemii COVID-19 na nasze wyniki" - dodał.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)