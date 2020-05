Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Ronson Development spółka z o.o. - Ursus Centralny spółka komandytowa, spółka zależna Ronson Development SE, zawarł ze spółką Karmar umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa etapu IIA inwestycji Ursus Centralny w Warszawie, podał Ronson. Wartość umowy to 60,25 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa etapu IIA inwestycji Ursus Centralny położonej w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego, na który składa się zespół 2 budynków (243 lokale mieszkalne oraz 8 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni sprzedażowej 13 500 m2) wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60 250 000 złotych, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.

"Strony uzgodniły również mechanizm odroczonych płatności, zgodnie z którym (w zamian za odsetki) części płatności należnych wykonawcy do łącznej kwoty 12 mln złotych może zostać odroczona na okres do 7 dni roboczych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie jednak nie dłużej niż do końca października 2021 roku. Mechanizm odroczonych płatności będzie mógł być zastosowany po ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń (gwarancji płatności wystawionej przez emitenta razem z dobrowolnym poddaniem się egzekucji, która w przyszłości może zostać zastąpiona hipoteką na nieruchomości)" - czytamy dalej.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte niezwłocznie po podpisaniu umowy, zaś wykonanie przedmiotu umowy jest przewidziane na koniec października 2021 r., podano także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)