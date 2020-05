Alior Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r: r w II kw., w 2020 powyżej 2%



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka będą wyższe w skali roku zarówno w II kwartale, jak i całym roku i wyniosą powyżej oczekiwanych wcześniej 2% w 2020 r., wynika wypowiedzi prezesa Krzysztofa Bachty.

"Koszty ryzyka na pewno będą wyższe w II kwartale i całym roku. Poziom 2% w warunkach 'COVID-owych' nie będzie do utrzymania w całym roku" - powiedział Bachta podczas telekonferencji.

Koszty ryzyka wyniosły 1,93% w I kw. 2020 r. wobec 1,86% rok wcześniej.

Po wynikach za 2019 rok zarząd podtrzymał oczekiwanie spadku kosztów ryzyka do 2% w 2020 roku wobec 2,39% w 2019 roku.

"Na dziś nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Gdyby tak było, zawiązalibyśmy rezerwę w poczet II kwartału. Spora część klientów, którzy byli bardzo dobrzy ma dziś punktowe kłopoty, bo np. operuje w galeriach handlowych" - dodał zapytany czy realne jest podwojenie kosztów ryzyka w II kw.

Bank dokonał podziału portfela według poziomu zagrożenia w obliczu pandemii ryzyka na: niski, średni i wysoki.

"W branżach niskiego ryzyka w kwietniu widzimy wzrost obrotów o 5% versus luty. W branżach średniego ryzyka widzimy przeciętny spadek obrotów o 11%, w branżach wysokiego ryzyka spadek obrotów sięga 41%. Największy udział wakacji kredytowych jest w branżach wysokiego ryzyka" - powiedział prezes.

Bachta poinformował także, że na dziś bank nie wie jeszcze, jaki wpływ na koszty ryzyka będą miały wakacje kredytowe, na które zdecydowała się część klientów.

"Na dziś nie wiemy, jak te wakacje będą wpływały na koszty ryzyka. Jest pytanie, ilu klientów po wakacjach kredytowych wróci do normalnych, terminowych spłat" - zaznaczył prezes.

Bank podał dziś w prezentacji, że liczba przyznanych wakacji kredytowych w segmencie klientów indywidualnych wyniosła 36 803, w segmencie klientów biznesowych - 2 859, zaś w leasingu - 14 416. Udział pozytywnie rozpatrzonych wniosków sięgnął odpowiednio - 95,4%, 91% i 99,8%.

"Będziemy musieli zmierzyć się z tym zadaniem [oszacowania kosztów ryzyka] na koniec II kw. Na dziś każdy to robi według innej metodologii" - powiedział prezes.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)