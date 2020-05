Archicom uruchomił wsparcie dla klientów kupujących mieszkania w czasie pandemii



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Archicom zaoferował pakiet wsparcia dla klientów, którzy zdecydują się na zakup mieszkania w czasie pandemii, podała spółka. Tarcza ochronna Archicomu odpowiada na potrzeby klientów w zakresie dofinansowania zakupu mieszkania, zabezpieczenia spłaty rat kredytu nawet do 12 miesięcy w przypadku utraty pracy oraz gwarantuje najniższą cenę nieruchomości. Klienci inwestycyjni zyskują gwarancję najmu lokalu nawet do 2 lat, a także premię za płatności gotówką.

"Zdajemy sobie sprawę, że zakup mieszkania jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu, a w czasie pandemii klienci biorą pod uwagę szereg dodatkowych kryteriów. Przez ostatnie tygodnie wnikliwie analizowaliśmy potrzeby naszych klientów, którzy cały czas są zdeterminowani do zakupu mieszkania, ale dziś stoją przed nowymi wyzwaniami i często odkładają decyzje w czasie. Przygotowana tarcza ochronna gwarantuje im dodatkowe, odpowiedzialne wsparcie" - powiedział członek zarządu Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.

Tarcza Archicomu to trzy poziomy zabezpieczeń, z których klient może wybrać najbardziej odpowiadające jego preferencjom i sytuacji życiowej. Pierwszym z nich jest dofinansowanie zakupu mieszkania, które klienci mogą przeznaczyć na dowolny cel np. na wykończenie mieszkania. Drugi element tarczy odpowiada na obawy klientów dotyczące ewentualnych zmian cen lokali w najbliższej przyszłości. Rozwiązanie ujęte w pakiecie Archicomu gwarantuje wyrównanie ceny zakupu, jeśli w najbliższych sześciu miesiącach od podpisania umowy ulegnie ona obniżeniu, wyjaśniono.

Trzeci filar tarczy Archicomu stanowi zabezpieczenie klientów przed ewentualnym ryzykiem utraty pracy, a co za tym idzie niemożliwością spłaty rat kredytu. W takich wypadkach gwarantuje klientom spłatę kolejnych dwunastu rat kredytu. Biorąc pod uwagę dodatkowe wakacje od kredytu oferowane przez niektóre banki, klient zyskuje dodatkową ochronę na wypadek zmiany sytuacji życiowej. To w dzisiejszych niepewnych czasach jest jedna z kluczowych dla klientów kwestii, gdyż zapewnia stabilizację w dłuższej perspektywie, podano także.

"Obawa przed spadkiem cen nieruchomości czy utratą pracy jest często wyrażana przez klientów w rozmowach z naszymi doradcami. Dlatego nie powielamy popularnych na rynku form promocji, ale wychodzimy naprzeciw tym obawom. Tarcza ma zapewnić klientom realne wsparcie finansowe, większy komfortu i poczucie bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji" - dodał dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klientów Piotr Ludwiński.

Tarcza ochronna obejmuje także pakiet korzyści dla klientów inwestycyjnych. Kluczowym elementem jest gwarancja najmu lub pokrycie nawet do 22 miesięcy jego kosztów przez Archicom. Premiowane w ramach programu są także zakupy gotówkowe. Archicom posiada w swoim portfolio ponad 2 000 lokali, w tym kilkanaście lokali usługowych w ramach prestiżowego kompleksu Browarów Wrocławskich oraz topowego osiedla społecznego Olimpia Port.

"Tarcza ochronna Archicomu wpisuje się w misję grupy, która zakłada dostarczanie klientom przyjaznych miejsc do życia i pracy, z zachowaniem dużej odpowiedzialności za jakość życia mieszkańców i ich rodzin. Stabilna sytuacja finansowa firmy pozwala zaoferować klientom szeroki i kompleksowy pakiet korzyści, będący odpowiedzią na realne wyzwania, przed którymi stają przyszli mieszkańcy. Tarcza obejmuje wszystkie inwestycje wrocławskie w portfelu grupy, a czas jej trwania przewidziany jest do końca maja" - zakończono w materiale.

Archicom Polska S.A. jest częścią grupy kapitałowej Archicom S.A. Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)