"Po niespełna dwóch tygodniach od uruchomienia Tarczy Finansowej PFR na konta prawie 86 tys. firm zatrudniających ponad 882 tys. pracowników, trafiło łącznie ponad 18 mld zł" - napisał na Twitterze wiceprezes PFR.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska