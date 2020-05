Ultimate Games miało 1,26 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw.2020



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Ultimate Games odnotowało 1,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł rok wcześniej.

"Spółka Ultimate Games S.A. w I kwartale 2020 r. osiągnęła przychody na poziomie 2,66 mln zł, co w porównaniu do 1,11 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku świadczy o znaczącym wzroście. Analizując wyłącznie przychody ze sprzedaży produktów, różnica jest podobna - w I kwartale 2020 r. była to kwota 2,16 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 r. 999 tys. zł. Na poziomie wyniku netto spółka po I kwartale osiągnęła zysk netto w kwocie 1,26 mln zł, co w porównaniu do kwoty 0,66 mln zł zysku netto osiągniętego przez spółkę w porównywalnym okresie ubiegłego roku świadczy o blisko dwukrotnej poprawie sytuacji w tym aspekcie. Tak duża różnica w wynikach osiąganych przez spółkę w pierwszym kwartale 2019 r. oraz w analogicznym okresie 2020 r. wynika przede wszystkim z faktu, iż rok temu spółka oferowała do sprzedaży znacznie mniej produktów niż obecnie, a także uzyskiwała jedynie niewielkie przychody ze sprzedaży na konsoli Nintendo Switch" - czytamy w raporcie.

Na wzrost przychodów i zysku netto w I kwartale 2020 r. wpływ miały m.in.:

1. stabilna sprzedaż serii "Ultimate Fishing Simulator" na PC wraz z dodatkami DLC;

2. dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie 1 kwartału 2020 r. zostały wydane 24 gry i dodatki, głównie na platformę Nintendo Switch;

3. rosnąca monetyzacja gier mobilnych tj. "Ultimate Fishing Simulator" oraz "Professional Fishing";

4. wyprzedaże gier emitenta na platformie Steam oraz Nintendo, wymieniono także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)