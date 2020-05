Forte miało 4,4 mln zł straty netto, 40,89 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Forte odnotowało 4,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 26,81 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 40,89 mln zł wobec 38,41 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 274,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 318,09 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 223 964 tys. zł - 81% sprzedaży ogółem (w I kwartale 2019 r. - 275 751 tys. zł - 86,3%). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 52 430 tys. zł (19%) wobec 43 760 tys. zł (13,7%) w analogicznym okresie roku 2019" - czytamy w raporcie

Sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie wyniosła 16 762 tys. zł (w I kwartale 2019 roku- 12 518 tys. zł).

W marcu 2020 roku, na skutek wpływu pandemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów o ok. 42 % w porównaniu do marca 2019 r., podano także.

"Okres I kwartału 2020 roku, do czasu ogłoszenia pandemii COVID-19, grupa może zaliczyć do udanego zarówno pod kątem zrealizowanych przychodów, jak również rentowności sprzedaży. Po dwóch miesiącach sprzedaży, przy obrotach wyższych o 2% r/r grupa zanotowała procentową marżę na sprzedaży wyższą o 4 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy dalej.

Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią i zamknięciem rynków zbytu od połowy marca, zarząd podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu od 24 marca produkcji we wszystkich zakładach.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 5,98 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.



Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.



(ISBnews)