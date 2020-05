Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - WeirdFish - niezależny producent gier wideo - chce zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2021 r., podała spółka.



"Studio [...] pracuje nad pierwszym autorskim projektem. Zespół zakończył już etap pre-produkcji gry, która opiera się na budowaniu, podróży i przeżyciu na statku kosmicznym lecącym w kierunku odległej planety. Tytuł na PC we wczesnym dostępie trafi do sprzedaży w II kw. 2021 roku. Docelowo ukaże się także na konsolach. W styczniu, w ramach oferty prywatnej, WeirdFish pozyskało od inwestorów 1,5 mln zł. W III kwartale br. spółka planuje przeprowadzenie IPO (pierwsza publiczna oferta). Pozyskane środki przeznaczy na produkcję i marketing wspomnianej gry" - czytamy w komunikacie.



WeirdFish zostało założone pod koniec 2019 roku z inicjatywy Marka Sobóla i Wiktora Szymańskiego. Pierwszy z nich znany jest m.in. jako jeden z założycieli notowanej na NewConnect spółki CreepyJar, kojarzonej przede wszystkim z sukcesu "Green Hell" - symulatora przetrwania w amazońskiej dżungli. Wcześniej przez kilka lat był prezesem zarządu Techland Warszawa, gdzie kierował również działem Level Designu. Wiktor Szymański przez sześć ostatnich lat pracował w studiu Techland Warszawa, gdzie był odpowiedzialny za organizację produkcji oraz pracę zespołu level designerów, wskazano również.



"Tworząc WeirdFish, udało nam się zbudować silny zespół składający się z wyselekcjonowanej grupy game developerów, od wielu lat związanych z branżą gier. Doświadczenie każdego z nas przełożyło się na powstanie wielu rozpoznawalnych na całym świecie gier, m.in. 'Dead Island', 'n'aild', 'Mad Riders', 'Dead Island Riptide', 'Call of Juarez', 'Dying Light', 'Fim Speedway 2017'. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak mocny kompetencyjnie zespół jak nasz wprowadzi na rynek ciekawe, oryginalne i dopracowane projekty. Pierwszy z nich jest już w trakcie tworzenia" - powiedział prezes Marek Soból, cytowany w materiale.



Spółka pracuje obecnie nad pierwszą grą w otwartym świecie. Całkowity budżet gry z marketingiem spółka szacuje na 4-5 mln zł. Początkowo produkcja finansowana była ze środków założycieli studia. W styczniu z prywatnej emisji akcji WeirdFish pozyskało od inwestorów 1,5 mln zł. Trzy podmioty objęły nieco ponad 10% nowych akcji.



"Na przełomie września i października chcemy przeprowadzić ofertę publiczną. Cel emisji to pozyskanie pieniędzy na rozwój gry i jej marketing. Następnym krokiem będzie debiut na NewConnect. Chcielibyśmy zadebiutować na przełomie I i II kw. 2021 roku" - dodał Soból.



WeirdFish to działający w branży gier wideo niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Marka Sobóla i Wiktora Szymańskiego, doświadczonych deweloperów, działających w branży od kilkunastu lat.



