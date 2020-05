Do tej pory nasz kraj nie wypadał najlepiej na tle innych państw członkowskich UE pod względem wytwarzania energii przez źródła alternatywne. Jednak po unijnym zaleceniu dla Polski zwiększenia do wymaganych 15% udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym, sytuacja powinna stopniowo ulegać poprawie. Tym bardziej że odpowiednie ministerstwa i samorządy organizują kampanie mające na celu zachęcenie Polaków do wykorzystywania alternatywnych źródeł energii i tym samym ochrony środowiska naturalnego.

Zarówno inwestorzy prywatni, jak i przedsiębiorstwa mogą też wciąż korzystać z bezzwrotnych dotacji i korzystnego finansowania kredytowego na zakup oraz montaż m.in. paneli fotowoltaicznych.

Ogólna produktywność paneli fotowoltaicznych

Decydując się na ekologiczny system paneli, należy pamiętać, że jego stosowanie może przynosić zróżnicowane zyski. Są one uzależnione od stopnia nasłonecznienia danego obszaru i zmienności pór roku. Jest to pewne ograniczenie produktywności rozwiązań fotowoltaicznych, ale nie ma ono zbyt dużego wpływu na ich ogólną opłacalność. Ogólny roczny uzysk darmowej energii słonecznej w całościowym bilansie energetycznym i tak wyraża się raczej stosunkiem do zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na prąd (im większe jest roczne zużycie energii, tym szybszy zwrot inwestycji i większa opłacalność wykorzystywania sytemu).

Panele fotowoltaiczne z programem „Mój prąd”

Od 13 stycznia 2020 roku trwa drugi nabór wniosków do udziału w programie „Mój prąd”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Termin końcowy tej tury programu to 18 grudnia 2020 r. lub moment wyczerpania alokacji środków. Program ma za zadanie znacząco poprawić polskie zobowiązania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i realnie wesprzeć budowę konkretnych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pozyskane środki można przeznaczyć na zakup paneli, inwerterów, okablowania, urządzeń do montażu oraz opłacić nimi robociznę.