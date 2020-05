PKP Intercity: kolejne Pendolino wracają na tory

Źródło: PAP

Do rozkładu PKP Intercity wracają od 31 maja kolejne składy kategorii Express InterCity i Express InterCity Premium (EIP Pendolino), zawieszone do tej pory z powodu epidemii - poinformowała kolejowa spółka w czwartkowym komunikacie. Pierwsze Pendolino zostały przywrócone do ruchu 22 maja.