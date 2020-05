CD Projekt oczekuje, że sytuacja rynkowa unormuje się do premiery Cyberpunk2077



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - CD Projekt zakłada, że sytuacja na kluczowych rynkach wróci do normy do czasu premiery gry "Cyberpunk 2077", poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. W czerwcu dostęp do gry uzyskają liderzy opinii.

"Nasze oczekiwanie jest takie, że sytuacja na kluczowych rynkach dystrybucji stacjonarnej gier wróci do normy do września. Już sklepy się otwierają" - powiedział Nowakowski podczas telekonferencji.

Dodał, że w oczywisty sposób ostatnie miesiące przed premierą są zawsze najbardziej istotne, a dodatkowo praca odbywa się zdalnie. Niemniej - według jego słów - producent notuje systematyczne postępy i wyzwania, takie jak np. prace nad lokalizacją są realizowane.

Prezes Adam Kiciński wskazał, że w kwestii dalszego rozwoju pracy zdalnej spółka będzie informować po premierze "Cyberpunk 2077". Niemniej - w jego ocenie - praca w grupie "dodaje wartości".

"Jestem sceptyczny wobec długoterminowej pracy zdalnej" - stwierdził Kiciński.

Jednocześnie przedstawiciele mediów i liderzy opinii będą mogli w czerwcu osobiście przetestować "Cyberpunk 2077".

"To dla nas istotny kamień milowy. Spodziewamy się odzewu w połowie czerwca" - powiedział Kiciński.

11 czerwca ma również odbyć się kolejna prezentacja gry.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)