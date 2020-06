Maxcom miał 0,21 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Maxcom odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 30,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa nabywa towary od dostawców zlokalizowanych głównie w Azji. Rozprzestrzenianie się na tamtym obszarze w I kwartale 2020 koronawirusa COVID-19 i związane z tym zakłócenia w łańcuchu dostaw nie miały istotnego wpływu na zaopatrzenie grupy w towary w I pierwszym kwartale i kolejnych okresach roku 2020 roku. Przerwa w dostawach z Chin występuje corocznie w okresie Chińskiego Nowego Roku a jej nieprzewidywane wydłużenie skompensowane jest wystarczającymi zapasami towarów grupy. W marcu 2020 roku zostały w Europie podjęte nadzwyczajne działania władz państwowych mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia się pandemii. W wyniku podejmowanych decyzji istotnie ograniczona została możliwość prowadzenia handlu stacjonarnego, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w kilku kanałach dystrybucji, jednak zakaz sprzedaży w centrach handlowych wpłynął na zmniejszenie liczby zamówień realizowanych przez Spółkę do dystrybutorów. Aby zminimalizować negatywne efekty wprowadzonych restrykcji, grupa prowadziła intensywne działania mające na celu promowanie i rozwój sprzedaży poprzez kanał e-commerce. Na dzień sporządzania raportu grupa posiada zabezpieczony poziom zapasów zapewniają ciągłość działalności grupy w następnych miesiącach oraz stabilną sytuacja finansową" - czytamy w raporcie.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)