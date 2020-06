Unibep weźmie udział w programie budowy mieszkań w techn. modułowej w Szwecji



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę ramową na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych, podała spółka.

"Umowa ramowa przewiduje możliwość zlecenia emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań 'Allmänyttans Kombohus'. Program będzie realizowany w latach 2020-2026. W ramach programu można wyróżnić dwie części, z czego pierwsza dotyczy realizacji budynków 2-6-piętrowych, a druga budynków 6-8-piętrowych, przy czym udział emitenta w programie ograniczać się będzie do ubiegania się o udzielenie zamówień w ramach pierwszej części programu. Zgodnie z szacunkami zamawiającego w ramach programu zrealizowanych zostanie ok. 25 000 mieszkań na terenie całej Szwecji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent nie posiada danych odnośnie ilości mieszkań planowanej do realizacji w ramach poszczególnych części programu" - czytamy w komunikacie.

Umowa ramowa jest jedną z trzech umów ramowych dotyczących w/w inwestycji, podpisywanych przez zamawiającego z podmiotami wyłonionymi w trybie dialogu konkurencyjnego, co oznacza że zamawiający każdorazowo będzie dokonywał wyboru wykonawcy wyłącznie spośród trzech podmiotów zakontraktowanych w ramach umów ramowych, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami wyboru (czas dostawy, zużycie energii, deklaracja klimatyczna, dostosowanie architektury do działki inwestycji), wyjaśniono.

Unibep wskazuje, że czynności operacyjne związane z realizacją ewentualnych zamówień będą wykonywane za pośrednictwem spółki zależnej Unihouse.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)