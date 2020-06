Przychody Auto Partner wzrosły o 0,03% r: r do 132,47 mln zł w maju



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 132,47 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 0,03% r/r, podała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-maj 2020 r. grupa Auto Partner odnotowała 4,26% wzrostu sprzedaży do 616,33 mln zł, podano w komunikacie.

Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 132,3 mln zł wobec 132,34 mln zł rok wcześniej, a przychody spółek zależnych 8,1 mln zł w porównaniu do 15,1 mln zł w maju 2019 r., podano także.

"Na szacowaną wielkość przychodów ze sprzedaży za maj 2020 r. bezpośredni wpływ miała sytuacja związana ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. Działalność emitenta w maju nadal odbywała się w warunkach ograniczonego popytu ze strony konsumentów. Na ograniczony popyt miały przede wszystkim wpływ znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się ludności poszczególnych krajów, co z kolei wpłynęło na mniejszą ilość pokonywanych przez kierowców dystansów" - czytamy w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

