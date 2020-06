O sprawie poinformował na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów. Jak podał, ok godz. 6.30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka", a ok. godz. 7.00 – dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów +Wesela+".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

"Widzę to, co wszyscy widzą w Google Trends. Będziemy składali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na policję" – stwierdził Smolik na pytanie PAP o możliwy przeciek.

Dodał, że "może być jakiś problem" i powinny się tym zająć odpowiednie służby.

Przekazał, że na razie jest to jedyny niepokojący sygnał dotyczący matur.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst – rozprawkę albo analizę tekstu poetyckiego.

W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów +Wesela+, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Do zinterpretowania był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".