Indeks Stoxx 600 Europe zniżkuje o 0,1 proc.

Wśród spółek na plusach prym wiedzie sektor firm energetycznych, farmaceutycznych i turystycznych. Słabiej radzi sobie branża finansowa - banki i ubezpieczyciele.

Akcje spółki Lufthansa zwyżkują o 5,7 proc. po potwierdzeniu przez władze Austrii wprowadzenia pakietu pomocowego o wartości 450 mln euro dla Austrian Air. To oddział niemieckiego przewoźnika w Austrii.

Fraport zyskuje 4 proc. po pozytywnym raporcie dotyczącym tygodniowego ruchu lotniczego.

Heidelberger Druck zwyżkuje o 6,7 proc. po osiągnieciu dealu w sprawie zwolnień pracowników. Spółka obniży zatrudnienie o 1.600 osób w ramach restrukturyzacji.

Aveva zwyżkuje po zanotowaniu wzrostu rocznego zysku przed opodatkowaniem, który zwyżkował rdr o 22 proc. - do 213,8 mln funtów.

Inwestorzy oceniają dane makro z Europy po poniedziałkowej udanej sesji w USA.

Niemcy podali we wtorek, że ich eksport w IV spadł o 24,0 proc., po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych. Analitycy spodziewali się zaś spadku o 15,6 proc.

Import mdm spadł o 16,5 proc. Tu oczekiwano spadku o 16,0 proc.

Nadwyżka w handlu wyniosła 3,5 mld euro wobec nadwyżki miesiąc wcześniej 17,4 mld euro i prognoz na IV +11,6 mld euro.

Tymczasem mocno poprawiły się nastroje w biznesie Francji w V - wskaźnik zaufania przedsiębiorców wyniósł 83 pkt. wobec 50 pkt. w IV.

"Na razie inwestorzy są ostrożni po ostatnich rajdach na giełdach" - mówi Ben Jones, starszy strateg State Street. "Ale rajdy jeszcze mają wiele etapów do kontynuowania" - dodaje.

We wtorek na rynku walutowym euro kosztuje 1,1267 USD, niżej o 0,2 proc., brytyjski funt w dół o 0,4 proc. do 1,2678 USD, a japoński jen zyskuje 0,4 proc. do 108,05 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 0,83 proc., a 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,33 proc.

Baryłka ropy WTI w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 38,37 USD, wyżej o 0,50 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 40,85 USD za baryłkę, wyżej o 0,17 proc.

Złoto bez zmian kosztuje 1.697,79 USD za uncję.

O 11.00 zostanie opublikowane końcowe wyliczenie PKB w strefie euro w I kw.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3363,99 -0,07 6,49 DAX Niemcy 12785,26 -0,27 6,36 FTSE 100 W.Brytania 6451,84 -0,32 3,72 CAC 40 Francja 5170,78 -0,09 6,42 IBEX 35 Hiszpania 7859,10 -0,47 6,09 FTSE MIB Włochy 20183,26 -0,24 6,39

(PAP Biznes)