Węgry: Spadła inflacja; wymiana handlowa na minusie

Źródło: PAP

Inflacja spowolniła na Węgrzech w maju do 2,2 proc. w stosunku do maja roku poprzedniego; kraj zanotował też w kwietniu ujemny bilans wymiany handlowej – wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego (KSH).