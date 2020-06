Rząd chce rozszerzyć katalog beneficjentów programu infrastruktury kolejowej



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzyć katalog beneficjentów programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" o podmioty, którym zostaną przekazane do wykonywania zadań zarządcy określone odcinki linii kolejowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów w tym zakresie planowane jest na II kwartał 2020 r.

Planowane zmiany dopuszczają możliwość, aby beneficjentami Programu mogły być również inne podmioty niż wymienione w obowiązującej jego wersji, czyli PKP PLK SA, SKM w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. i Cargotor Sp. z o. o. (ostatnie dwa nie złożyły dotychczas wniosku o dofinansowanie).

Zgodnie z założeniami potencjalnymi beneficjentami programu byłyby także podmioty, którym zostałyby przekazane do wykonywania zadań zarządcy określone odcinki linii kolejowych (linie kolejowe) zarządzane obecnie przez PKP PLK SA.

"Ujęte w projekcie zmiany pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie odcinkami linii kolejowych (liniami kolejowymi) obecnie nieeksploatowanymi bądź o niskich parametrach użytkowych, dzięki ich przekazaniu podmiotom znającym lokalne uwarunkowania, o mniejszej strukturze, która pozwala na szybszą i bardziej adekwatną reakcję na istniejące potrzeby" - wskazano, uzasadniając potrzebę regulacji.

Szczegóły dotyczące dofinansowania w takich przypadkach zostałyby uregulowane w odpowiednich postanowieniach umów wieloletnich zawieranych między zarządcami a ministrem właściwym do spraw transportu. PKP PLK w przypadku przekazania odcinka linii kolejowej (linii kolejowej), otrzymałby natomiast dofinansowanie zmniejszone o środki przekazywane w związku z zadaniami zarządcy. Te otrzymałby nowy zarządca danego odcinka linii kolejowej (linii kolejowej).

Przekazywanie odcinków linii kolejowych nowym zarządcom miałoby dotyczyć przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych. W trakcie realizacji programu istniałaby też możliwość przekazywania poszczególnych odcinków linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK do prowadzenia przewozów, także tym podmiotom, którym jest udostępniana obecnie.

Obecnie trwają prace nad przekazaniem części odcinków linii kolejowych (linii kolejowych) zarządzanych przez PKP PLK, zwłaszcza nieeksploatowanych, samorządowi województwa dolnośląskiego.

Projekt zawierałby również aktualizację odcinków linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK. Zakładałby również zmianę w ramach źródeł finansowania poszczególnych zarządców oraz przeznaczonych dla nich kwot, m.in. zmniejszenie dofinansowania PKP PLK z budżetu państwa o 221 mln zł i zwiększenie dofinansowania PKP PLK z Funduszu Kolejowego o tę samą kwotę, a także dodatkowe dofinansowanie SKM w Trójmieście kwotą 6 mln zł.

(ISBnews)