Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy kapitałowej, której celem jest jest wzmocnienie grupy poprzez koncentrację podmiotów działających w jej obrębie wokół spółki dominującej. W ramach II etapu planowane jest rozwiązanie Expo Mazury i przeniesienie jej majątku do spółki Marywilska 44, podał Mirbud.

"Pierwszym etapem reorganizacji było przejęcie całkowitej kontroli przez emitenta nad spółką deweloperską JHM Development S.A. Etap ten jest w fazie końcowej - oczekuje się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach drugiego etapu planowana jest rozwiązanie Expo Mazury S.A. a w trakcie przeprowadzanego procesu likwidacji przeniesienie jej majątku do spółki Marywilska 44 Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Końcowym etapem reorganizacji będzie przejęcie przez Mirbud S.A. bezpośredniej kontroli nad pozostałymi podmiotami grupy, wobec których Mirbud S.A. nie posiada obecnie statusu podmiotu bezpośrednio dominującego, podano także.

"Konsekwencją prowadzonej reorganizacji będzie uproszczenie struktury grupy, usprawnienie procesów biznesowych w grupie oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania spółek z grupy, w szczególności podmiotów działających na zbliżonych obszarach rynku" - podkreśliła spółka.

Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2021 r., zakończono w informacji.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)