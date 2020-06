"W związku z obserwowaną zmianą modelu zachowania klientów będącą następstwem pandemii COVID-19 oraz przewidywanym wpływem obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy, bank zdecydował się na rozszerzenie dotychczasowego programu zwolnień grupowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji zwolnienia obejmą we wszystkich pionach organizacyjnych dodatkowo do 350 osób. Zwalnianym pracownikom zostanie zaoferowane wsparcie wewnętrzne w postaci tzw. outplacementu. Nadrzędnym celem Getin Noble Banku pozostaje powrót na ścieżkę stałej rentowności oraz dostosowanie modelu biznesowego do nowych realiów oraz oczekiwań klientów" - czytamy w komunikacie.



Na koniec maja br. bank zatrudniał blisko 4 200 osób, podano także.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

>>> Czytaj też: KE: Polska spełnia obecnie dwa z czterech kryteriów koniecznych do przyjęcia euro